محمود فتح الله: خسارة بيراميدز بثلاثية أمام مازيمبي" ثقيلة" ولا بد من التركيز للفوز بالدوري

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أحمد جودة - القاهرة - قال محمود فتح الله المدرب العام السابق لنادي بيراميدز، أن خسارة الفريق أمام مازيمبي ووداع دوري أبطال إفريقيا أمر غير جيد، وأن الفريق كان عليه أن يظهر بشكل أفضل.

محمود فتح الله: خسارة بيراميدز بثلاثية أمام مازيمبي" ثقيلة"

وقال فتح الله فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" خسارة بيراميدز بثلاثي أمام مازيمبي ثقيلة للغاية، وللأسف اللاعين شعروا بتوهان بعد الهدف الأول للفريق الكونغولي على الرغم أن بداية المباراة كانت جيدة من جانب بيراميدز.

وأضاف:" بيراميدز ليه الأن التركيز فى بطولة الدوري وأن يظهر بصورة جيدة للمنافسة على اللقب من أجل إنقاذ الموسم ببطولة لأن الفريق يملك كافة الإمكانيات من أجل تحقيق البطولات.

وودع بيراميدز بطولة دوري أبطال إفريقيا عقب الهزيمة من مازيمبي الكونغولي بثلاثية دون رد ضمن لقاءات الجولة الخامسة من دور المجموعات.

