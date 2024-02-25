تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة إشبيلية اليوم الأحد

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أحمد جودة - القاهرة - استقر كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة إشبيلية مساء اليوم الأحد على ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل الميرنجي في الجولة السادسة والعشرين من الليجا.

موعد ريال مدريد ضد إشبيلية في الدوري الإسباني

تقام مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية اليوم الأحد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر صباحًا بتوقيت أبوظبي.

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة إشبيلية في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: أندري لونين.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، أنطونيو روديجر، ناتشو هيرنانديز، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: تشواميني، توني كروس، فيديريكو فالفيردي.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، براهيم دياز، رودريجو.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد إشبيلية في الدوري الإسباني

يمكنكم مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية مساء اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق التونسي عصام الشوالي.

