من يتصدر ترتيب هدافي الدوري الاسباني 2023-2024 قبل مباريات الاحد

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أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم دوت الخليج الرياضي جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم وذلك قبل انطلاق مباريات اليوم الأحد في الجولة السادسة والعشرين من عمر البطولة.

ويواجه فريق ريال مدريد نظيره فريق إشبيلية عند تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، في أبرز مباريات اليوم الأحد في الجولة السادسة والعشرين.

كما يواجه ريال بيتيس نظيره أتلتيك بلباو عند تمام الساعة الخامسة والربع بتوقيت القاهرة، والسادسة والربع بتوقيت مكة المكرمة.

ترتيب هدافي الدوري الاسباني 2023-2024 قبل مباريات الاحد

وإليكم جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم قبل انطلاق مباريات اليوم الأحد في الجولة السادسة والعشرين:-

1. جود بيلينجهام، ريال مدريد، 16 هدفًا.

2. بورخا مايورال، خيتافي، 15 هدفًا.

3. أرتيم دوفبيك، جيرونا، 14 هدفًا.

4. أنتي بوديمير، أوساسونا، 13 هدفًا.

5. ألفارو موراتا، أتلتيكو مدريد، 13 هدفًا.

6. روبرت ليفاندوفسكي، برشلونة، 12 أهداف.

7. أنطوان جريزمان، أتلتيكو مدريد، 11 هدفًا.

8. هوجو دورو، فالنسيا، 10 أهداف.

8. جيرارد مورينو، فياريال، 10 أهداف.

