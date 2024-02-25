نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل إينتراخت فرانكفورت لمواجهة فولفسبورج.. موقف عمر مرموش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن آينتراخت فرانكفورت الألماني والذي يلعب في صفوفه المصري عمر مرموش عن التشكيل الأساسي لمواجهة فولفسبورج في المباراة التي تقام بعد قليل في الرابعة والنصف عصر اليوم وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الألماني في الموسم الحالي.

يحتل آينتراخت فرانكفورت المركز السادس فى جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 33 نقطة بينما يحتل فولفسبورج المركز الثاني عشر برصيد 24 نقطة.

ويسعى آينتراخت فرانكفورت لحصد نقاط المباراة الثلاث من أجل المنافسة على التواجد في المربع الذهبي وسط جهود كبيرة يبذلها الفريق منذ بداية الموسم بينما يسعى فولفسبورج لتحقيق نتيجة إيجابية أمام اينتراخت فرانكفورت.

وجاء تشكيل آينتراخت فرانكفورت أمام فولفسبورج كالتالي:



حراسة المرمى: كيفين تراب.

خط الدفاع: ويليان باتشو، روبين كوخ، توتا.

خط الوسط: فيليب ماكس، دوني فان دي بيك، دينا إيبيمبا، أوريليو بوتا.

الهجوم: عمر مرموش، أنسجار كناوف وهوجو إيكيتي.