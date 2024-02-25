نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد الان مباراة الزمالك X ابو سليم الليبي في البطولة الكونفدرالية 2024 بث مباشر دون تقطيع وبجودة عالية |Zamalek vs Abu Salim في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاهد الان مباراة الزمالك X ابو سليم الليبي في البطولة الكونفدرالية 2024 بث مباشر دون تقطيع وبجودة عالية |Zamalek vs Abu Salim.. الزمالك المصري.. ابو سليم الليبي.. Zamalek.. Abu Salim.. تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأفريقية نحو مباراة مثيرة ستجمع بين الفريقين المصري الكبير الزمالك والنادي الليبي أبو سليم، ضمن منافسات بطولة كأس الاتحاد الأفريقي " البطولة الكونفدرالية" لهذا الموسم. تعد هذه المباراة من أبرز اللقاءات المرتقبة في البطولة، حيث يلتقي فريقان يتمتعان بتاريخ حافل في الساحة الكروية الأفريقية.

يدخل الزمالك اللقاء بعزيمة وثقة عالية، فقد استطاع التأهل إلى هذا الدور بعد أداء قوي في المباريات السابقة. يعتبر الزمالك أحد أعرق وأنجح الأندية في مصر وإفريقيا، حيث حقق العديد من البطولات والألقاب على مدار تاريخه العريق. يعتبر الفريق لديه قاعدة جماهيرية كبيرة تسانده وتدعمه في كل المنافسات التي يشارك فيها.

من جانبه، يأمل فريق أبو سليم في تحقيق مفاجأة وتخطي عقبة الزمالك. يعد أبو سليم فريقًا قويًا ومميزًا من ليبيا، وقدم أداءً مميزًا خلال مشاركته في البطولة. يضم الفريق لاعبين موهوبين وخبرة، ويسعى للوصول بأداءه إلى أعلى المستويات.

"بث مباشر ".. شاهد الان دون تقطيع مباراة Zamalek vs Abu Salim في البطولة الكونفدرالية 2024 بجودة عالية | الزمالك X ابو سليم

من المتوقع أن تكون المباراة مثيرة ومليئة بالحماسة والتشويق، حيث يسعى الفريقان لتحقيق الفوز والتأهل إلى المرحلة المقبلة من البطولة. ستشهد المباراة تنافسًا قويًا بين اللاعبين وتكتيكات مدروسة من قبل المدربين، وذلك بهدف التفوق وتحقيق الفوز الذي يمثل الهدف الأسمى لكل فريق.

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مواعيد عرض مباراة الزمالك وابو سليم في كاس الاتحاد الافريقي 2024



حيث ثم تحديد موعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي والتى تقام في الجزائر الليلة على ارض ملعب

"19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الافريقية بتوقيت مصر والسودان في تمام الساعة 6 مساءً.

ويوافق موعد مباراة الزمالك ضد أبوسليم الليبي الساعة 6 مساءً بتوقيت ليبيا.

ويأتي موعد مباراة الزمالك ضد أبو سليم الليبي الساعة 7 بتوقيت السعودية وقطر والكويت والأردن.

ويكون موعد مباراة الزمالك وأبوسليم الساعة 8 بتوقيت الإمارات العربية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وابو سليم في البطولة الكونفدرالية 2024



تعتبر مجموعة قنوات بي إن سبورت هي القنوات الناقلة، بث مباشر، لمباريات الكونفيدرالية الإفريقية حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

واختارت مجموعة قنوات بي إن سبورت إذاعة مباراة الزمالك وأبو سليم في كأس الكونفدرالية 2024 عبر قناة بين بين سبورت 6 المشفرة.

ويأتي تردد قناة بي إن سبورت 6- beIN Sports HD 6 الناقلة لمباراة الزمالك وأبو سليم، بث مباشر، على النايل سات كما يلي:

تردد بي إن سبورتس 6 على نايل سات

التردد: 11054

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

الخطأ: 2\3

و ايضا يأتي تردد قناة بي إن سبورت 6- beIN Sports HD 6 الناقلة لمباراة الزمالك وابو سليم، بث مباشر، على سهيل سات كما يلي:

التردد: 10810

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

الخطأ: 2\3

"بث مباشر ".. شاهد الان دون تقطيع مباراة Zamalek vs Abu Salim في البطولة الكونفدرالية 2024 بجودة عالية | الزمالك X ابو سليم

معلق مباراة الزمالك وابو سليم الليبي



حيث اختارت مجموعة قنوات بين سبورت معلق مباراة الزمالك ضد ابوسليم الليبي وهو المعلق الرياضي محمد المبروكى للتعليق الصوتي على المباراة على قناة بين سبورت 6.



"بث مباشر ".. شاهد الان دون تقطيع مباراة Zamalek vs Abu Salim في البطولة الكونفدرالية 2024 بجودة عالية | الزمالك X ابو سليم

التشكيلة المتوقعة للزمالك من اجل مباراة اليوم

حراسة المرمى: محمد عواد. خط الدفاع: عمر جابر- حمزة المثلوثي- حسام عبدالمجيد- سيد عبدالله «نيمار». خط الوسط: محمد شحاتة- نبيل عماد دونجا- يوسف أوباما. الهجوم: ناصر منسي- مصطفى شلبي -أحمد سيد زيزو.