نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مودرن فيوتشر يتعادل مع سوبر سبورت يونايتد في كأس الكونفدرالية الإفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل المباراة التي جمعت بين فريقي مودرن فيوتشر وسوبر سبورت يونايتد ضمن لقاءات الجولة الخامسة من منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

نتيجة المباراة:

وفي الشوط الأول شهدت المباراة محاولات من جانب الفريقين لإحراز أهداف وفي الدقيقة 31 أحرز علي زعزع الهدف الأول لنادي مودرن فيوتشر لينتهي بعد ذلك الشوط الأول بتقدم مودرن فيوتشر بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني استمرت المحاولات من جانب الفريقين لإحراز أهداف وفي الدقيقة 60 أحرز ماتودزي هدف التعادل لنادي سوبر سبورت يونايتد الجنوب افريقي لتنتهي المباراة بعد ذلك بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ترتيب الفريقين:

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد نادي مودرن فيوتشر إلي 8 نقاط في المركز الثاني بينما تجمد رصيد نادي سوبر سبورت يونايتد عند 4 نقاط في المركز الثالث.

موعد مباراه مودرن فيوتشر القادمة

يستعد مودرن فيوتشر لمواجهة سموحة ضمن لقاءات الجولة الرابعة عشر من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم الخميس القادم على ستاد الاسكندرية.

