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أحمد جودة - القاهرة - أوضح يواكيم لوف، المدير الفني السابق للمنتخب الألماني، موقفه من تولي تدريب فريق بايرن ميونخ اعتبارًا من الموسم المقبل، حيث أعلن نادي بايرن ميونخ رحيل المدير الفني الحالي للفريق، توماس توخيل، بنهاية الموسم الحالي بعد مناقشات ودية بين الطرفين.

يواكيم لوف يكشف حقيقة تدريبه فريق بايرن ميونخ

ويواجه الفريق البافاري تحديات في أدائه الفني والنتائج في الموسم الحالي، حيث يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري الألماني، وهو على بعد 8 نقاط من المتصدر باير ليفركوزن.

ترددت الأخبار حول احتمالية تولي تشابي ألونسو، المدير الفني الحالي لفريق باير ليفركوزن، أو يواكيم لوف، المدير الفني السابق لمنتخب ألمانيا، مسؤولية تدريب الفريق البافاري في الموسم المقبل.

وفي تصريحاته لصحيفة بيلد الألمانية، قال يواكيم لوف: "ربما ليس هناك اهتمام من جانب بايرن ميونخ بتعييني كمدرب، وبالتالي لا يثير الأمر اهتمامي أيضًا بالعودة لتدريب الفريق".

وختم تصريحه بالقول: "دائمًا كنت أقول إن الحصول على وظيفة جديدة هنا في ألمانيا ليس خيارًا محتملًا بالنسبة لي".