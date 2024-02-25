اطلاق المنصة التعليمية لحكام كرة القدم

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رياض - احمد صلاح - أطلق الاتحاد الأردني لكرة القدم، المنصة التعليمية للحكام التي تقدم المواد التعليمية وحالات الفيديو للنقاش والتحليل، بالإضافة إلى برامج خاصة لإعداد الحكام وإجراء الاختبارات والتواصل بشكل مباشر مع المقيمين والمحاضرين.

وجاء إطلاق المنصة، على هامش حفل نظمه الاتحاد السبت، لتسليم الشارات الدولية للحكام لعام 2024، وتكريم الحكام والمقيمين الذين أنهوا مسيرتهم، بحضور رئيس لجنة الحكام وعضو مجلس إدارة الاتحاد لؤي عميش، والأمين العام للاتحاد سمر نصار.

وأكد عميش في بداية الحفل، أهمية دور الحكم في تطوير منظومة كرة القدم، مشيرا إلى أن الاتحاد يسعى دائما لتذليل الصعوبات كافة أمام الحكام، ما يعزز قدراتهم على إدارة أهم المباريات والبطولات محليا وخارجيا.

وبينت نصار أن الاتحاد، وفي إطار رؤيته ومساعيه تجاه الارتقاء ودعم الحكم الأردني، أطلق المنصة التعليمية للحكام، كأول دولة بالمنطقة العربية تقدم مثل هذه الخدمة للحكام ليضاف ذلك إلى سلسلة الإجراءات التي تعزز مسيرة تطوير منظومة التحكيم.

وأضافت، يمضي الاتحاد نحو تعزيز وتطوير منظومة التحكيم من خلال استحداث جائزة الأفضل وإطلاق برنامج القرار الخاص بتحليل أبرز الحالات التحكيمية المؤثرة ثم الإعلان عن المنصة التعليمية لتجسيد رؤية التطوير للمنظومة.

وضمت قائمة حكام الساحة: أحمد فيصل، محمد عرفة، أدهم مخادمة، محمد مفيد، أحمد يعقوب، محمود السوالمة، إسراء مبيضين وحنين مراد.

كما اعتمد "فيفا" قائمة الحكام المساعدين: أحمد مونس، أيمن عبيدات، محمد الخلف، حمزة أبو عبيد، عمرو عجاج، حمزة سعادة، قيس خميس، أحمد سمارة، صابرين العبادي، وإسلام العبادي، بالإضافة إلى محمد أبو طوق ومحمد اخليل للصالات .