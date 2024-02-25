انت الأن تتابع خبر اتضاح هوية الفرق المتأهلة ببطولة الأندية العربية للطائرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اتضحت معالم الفرق المتأهلة إلى الدور الثاني (دور خروج المغلوب) من بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة والتي تقام منافساتها في صالتي قصر الرياضة والأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب.

واختتمت مساء السبت منافسات الدور الأول من البطولة التي شارك فيها 12 فريقاً وزعت على مجموعتين حيث ضمت المجموعة الأولى أندية، السيب العماني والنجمة البحريني وقطر القطري وكاظمة الكويتي وشباب الحسين الأردني والأهلي بنغازي الليبي. فيما ضمت المجموعة الثانية أندية، الشرطة القطري وبرقان الكويتي ودار كليب البحريني وشباب عيرا الأردني والسويحلي الليبي ومصافي الشمال العراقي.

ولعبت الفرق في المجموعتين الأولى والثانية بنظام الدوري من مرحلة واحدة حيث تأهلت الفرق الأربعة الأولى من كلتا المجموعتين إلى دور خروج المغلوب والذي يبدأ يوم غد الاثنين.

وتأهل عن المجموعة الأولى فرق، قطر القطري والأهلي بنغازي الليبي والسيب العماني وكاظمة الكويتي فيما لم يتمكن النجمة البحريني وشباب الحسين الأردني من التأهل إلى دور خروج المغلوب.

وتأهل عن المجموعة الثانية فرق، السويحلي الليبي ودار الكليب البحريني والشرطة القطري وبرقان الكويتي فيما لم يتمكن مصافي الشمال العراقي وشباب عيرا الأردني من التأهل إلى دور خروج المغلوب .