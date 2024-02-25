نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على مستبعدين الزمالك أمام أبو سليم الليبي في الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استبعد الجهاز الفني لفريق الزمالك الثلاثي أحمد فتوح ومحمد عاطف وعبد الرحمن نفاد من قائمة الأبيض لخوض مباراة أبو سليم الليبي في السادسة مساء اليوم الأحد، باستاد 19 مايو 1956 بمدينة عنابة الجزائرية ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - سيد عبد الله "نيمار".

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - يوسف أوباما.

خط الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو" - ناصر منسي - مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

محمد صبحي وياسر حمد ومهاب ياسر وترافيس موتيابا ومحمد شحاتة وأحمد حمدي ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وسيف الجزيري وسامسون أكينيولا.

موعد مباراة الزمالك ضد أبو سليم الليبي في الكونفدرالية

يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبوسليم الليبي، مساء اليوم الأحد الموافق 25 من شهر فبراير الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، باستاد "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، والسابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صدارة مجموعته في بطولة كأس الكونفدرالية برصيد 10 نقاط من ثلاث انتصارات وتعادل.