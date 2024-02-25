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أحمد جودة - القاهرة - "مجانا ودون تقطيع ".. شاهد الان بث مباشر لمباراة النصر X الشباب في الدوري السعودي 2024 |Al-Nasr vs Al-Shabab .. النصر..الشباب..Shabab..ستشهد الملاعب السعودية مباراة مثيرة بين الفريقين الكبيرين، النصر السعودي ونادي الشباب، ضمن منافسات الدوري السعودي لكرة القدم في موسم 2024. تعتبر هذه المباراة من أبرز اللقاءات المنتظرة في الدوري، حيث يتنافس الفريقان على الصدارة وتحقيق الانتصارات الهامة.

"مجانا ودون تقطيع ".. شاهد الان بث مباشر لمباراة النصر X الشباب في الدوري السعودي 2024 |Al-Nasr vs Al-Shabab

يدخل النصر اللقاء وهو يحمل لقب بطل الدوري السعودي في الموسم السابق، ويسعى للحفاظ على هيمنته وتواصل نجاحاته في المنافسة على اللقب. يعتبر النصر أحد أعرق وأنجح الأندية في المملكة العربية السعودية، حيث حقق العديد من البطولات والألقاب على مدار تاريخه العريق. يتمتع الفريق بتشكيلة قوية من اللاعبين الموهوبين والخبرة، ويعد لديه جماهير كبيرة تدعمه وتسانده في كل المباريات.

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آلحين بث مباشر دون تقطيع مباراة النصر والشباب في الدوري السعودي

من جانبه، يسعى نادي الشباب لتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة وللمنافسة على صدارة الدوري. يعد الشباب أحد الأندية التاريخية في المملكة، وقد حقق العديد من البطولات والألقاب على مر السنين. يضم الفريق لاعبين موهوبين وشابين متحمسين، يعملون بجد لتحقيق النجاح وإسعاد جماهيرهم الوفية.

من المتوقع أن تكون المباراة مثيرة ومليئة بالحماسة والتنافس، حيث يسعى الفريقان لتحقيق الفوز وإظهار أفضل أداء لهما. ستشهد المباراة تنافسًا شديدًا بين اللاعبين وتكتيكات مدروسة من قبل المدربين، بهدف تحقيق الانتصار الذي يحمل الأهمية الكبرى لكل فريق.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والشباب في الدوري السعودي 2024



تُذاع مباريات الدوري السعودي 2024 على قنوات SSC ويمكنك المشاهدة مجانًا بتقنية "SD"، لكن عليك الاشتراك للمشاهدة بتقنية "HD"، وستكون القناة الناقلة لمباراة النصر والشباب هي الأولى SSC 1.

تردد القنوات الناقلة لمباراة النصر والشباب في الدوري السعودي 2024



قناة SSC 1 HD الناقلة لمباراة النصر والشباب في الدوري السعودي 2024، يمكن متابعتها فقط من خلال القمر الصناعي عبر سات عبر التردد التالي.

تردد قناة SSC 1 HD على عرب سات

التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

"مجانا ودون تقطيع ".. شاهد الان بث مباشر لمباراة النصر X الشباب في الدوري السعودي 2024 |Al-Nasr vs Al-Shabab



معلق مباراة النصر والشباب في الدوري السعودي 2024



أسندت قناة SSC مهمة التعليق على مباراة النصر والشباب في الدوري السعودي 2024 لثلاث معلقين، وهم فارس عوض وحاتم بطيشة وأحمد نفيسة.



موعد مباراة النصر والشباب في الدوري السعودي 2024



موعد مباراة النصر والشباب في الجولة 21 من الدوري السعودي يوم الأحد الموافق 25 فبراير 2024.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، السابعة بتوقيت مصر.



التشكيلة المتوقعة للنصر في مباراة اليوم امام نادي الشباب

حراسة المرمى: وليد عبدالله. خط الدفاع: علي لاجامي، إيمريك لابورت، عبدالإله العمري، أليكس تيليس. خط الوسط: أوتافيو مونتيرو، عبدالله الخيبري، مارسيلو بروزوفيتش. خط الهجوم: أندرسون تاليسكا، ساديو ماني، كريستيانو رونالدو.

التشكيلة المتوقعة لنادي الشباب في مباراة اليوم من الدوري السعودي امام النصر

حراسة المرمى: محمد العبسي. خط الدفاع: متعب الحربي، رومان سايس، إياجو سانتوس، حمد اليامي. خط الوسط: جوستافو كويلار، حسين القحطاني، إيفان راكيتيتش، مصعب الجوير. خط الهجوم: حبيب ديالو، كارلوس جونيور.