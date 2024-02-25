نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل الشباب الرسمي لمواجهة النصر في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن فيتور بيريرا، المدير الفني لنادي الشباب، تشكيل الليوث الرسمي لمواجهة النصر في اللقاء الناري الذي سيجمع الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب "الأمير فيصل بن فهد"، ضمن منافسات الأسبوع الواحد والعشرين من بطولة الدوري السعودي.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة الشباب والنصر في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل الشباب الرسمي لمواجهة النصر في الدوري السعودي

حراسة المرمى: محمد العبسي.

خط الدفاع: نادر شراري، رومان سايس، إياجو سانتوس، حمد اليامي.

خط الوسط: جوستافو كويلار، إيفان راكيتيتش، متعب الحربي.

خط الهجوم: كارلوس جونيو، حبيب ديالو، يانيك كاراسكو.

القنوات الناقلة لمباراة الشباب ضد النصر في دوري روشن السعودي

تذاع مباراة الشباب ضد النصر مساء اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة دوري روشن السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC 1HD، بتعليق المعلق الإماراتي فارس عوض.