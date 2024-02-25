بقيادة رونالدو.. تشكيل النصر الرسمي لمواجهة الشباب في دوري روشن السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة الشباب في المباراة التي ستجمع الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب "الأمير فيصل بن فهد"، ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة دوري روشن السعودي 2023-2024.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة النصر والشباب في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل النصر الرسمي لمواجهة الشباب في دوري روشن السعودي

حراسة المرمى: وليد عبد الله.

خط الدفاع: علي لاجامي، عبد الإله العمري، إيمريك لابورت، أليكس تيليس.

خط الوسط: عبد الله الخيبري، مارسيلو بروزوفيتش، أوتافيو مونتيرو.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، أندرسون تاليسكا، ساديو ماني.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الشباب في دوري روشن السعودي

يمكنكم مشاهدة مباراة النصر ضد الشباب مساء اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري روشن السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC 1HD، بتعليق المعلق الإماراتي فارس عوض.