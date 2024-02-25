نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين ليفربول ضد تشيلسي في نهائي كأس الرابطة الانجليزية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث الشوط الأول التي جمعت بين فريق تشيلسي ضد نظيره ليفربول بالتعادل السلبي، في المباراة التي ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة وعشاق كرة القدم حول العالم القمة التي تجمع بين الفريقين وتقام على ملعب "ويمبلي"، في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين.

أحداث الشوط الأول:

انطلقت احداث الشوط الأول بإستحواذ وسيطرة من قبل فريق ليفربول ولكن اهدروا العديد من الأهداف المحققه، كما سعى فريق تشيلسي للتسجيل في شباك الفريق المنافس ولكن الحظ لم يحالفهم والعرضة وقفت أمام التسجيل.

وتوالت البطاقات الصفراء وأشهر الحكم بطاقتين صفراء للاعبي ليفربول وتشيلسي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع، وانتهت أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي.



وفي هذه المباراة يسعى فريق تشيلسي لتحقيق لقب يريده هذا الموسم بعدما فشل في تحقيق أي لقب أو التأهل للبطولات الأوروبية، حيث أنه يحتل المركز العاشر في الدوري الإنجليزي، ويأمل في تحقيق هذه البطولة.

وعلى الجانب الأخر يريد فريق ليفربول، حجز مقعدا في تصدره في ترتيب الدوري الإنجليزي ويضم بطولة جديدة لخزينته.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد ليفربول في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2023-2024



وتبث مباريات كأس الرابطة الإنجليزية في الشرق الأوسط عبر شاشة قنوات BEIN SPORTS القطرية.

معلق مباراة تشيلسي ضد ليفربول

وأسند اللقاء لصوت المعلق الرياضي حفيظ دراجي ليعلق على مواجهة تشيلسي ضد ليفربول عبر شاشة قنوات بي ان سبورت اتش دي 1.