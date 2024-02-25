نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بفضل تريزيجيه.. طرابوزن سبور يتفوق بهدف نظيف على حساب أضنة دمير سبور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث مباراة طرابوزن سبور أمام أضنة دمير سبور وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من عمر الدوري التركي.

تريزيجيه يقود طرابزون سبور

واستطاع طرابوزن الفوز بهدف نظيف سجله ليحصد النقاط الثلاث.

الهدف سجل مبكرا في الشوط الأول وتحديدا محمود حسن تريزيجه في الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول من المباراة.

ويواصل تريزيجيه التألق منذ مشاركته مع المنتخب في كأس الأمم الافريقية الأخيرة.

وشهدت المباراة حالة طرد في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدلا من الضائع من صفوف اضنة، والتي وجهت للاعب رودريغيز.



تشكيل طرابوزن سبور في المواجهة

في حراسة المرمى: أوجركان شاكير

خط الدفاع: توماس مونييه - إرين إلمالي - دينسويل

خط الوسط: أوموت بوزوك - باتيستا ميندي - أنيس برادهي – بيرات أوزديمير

وفي الهجوم: محمود حسن تريزيجيه - إيدين فيسكا - أنيس ديستان.

ترتيب طرابوزن سبور

احتل طرابوزن سبور المركز الثالث في جدول برصيد 27 نقطة بعد 27 جولة، بينما تواجد اضنة دمير سبور في المركز الثاني عشر برصيد 32 نقطة.