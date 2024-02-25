نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أربعة لاعبين في قائمة غيابات المصري عن مباراة المقاولون العرب بسبب الإصابة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تأكد غياب أربعة لاعبين عن مباراة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري أمام نظيره فريق المقاولون العرب، والمقرر إقامتها في السابعة مساء غدا الاثنين على ستاد الجيش ببرج العرب ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري.

تضم قائمة المصري في مواجهة طلائع الجيش كل من: النيجيري ايزي ايميكا المصاب بتمزق في الرباط الداخلي للركبة، والحارس محمد شحاته المصاب بشرخ في عظام اصبع اليد، ومحمد دبش المصاب بجزع في أربطة الركبة، بالإضافة إلى الجزائري عبد الرحيم دغموم والذي يواصل برنامجه التأهيلي تحت إشراف الدكتور محمود الشحات طبيب الفريق والذي أكد أنه من المنتظر مشاركة الثلاثي ايزي ايميكا ومحمد شحاته ومحمد دبش في التدريبات الجماعية للفريق عقب مباراة المقاولون العرب وذلك بعد الاطمئنان تمامًا على تماثلهم للشفاء.

مواعيد مباريات المصري بالدوري حتى الجولة الثلاثين

أعلنت لجنة مسابقات رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم عن جدول مباريات الدوري المصري الممتاز حتى الجولة الثلاثين بالإضافة إلى المباريات المؤجلة من الجولات الماضية، هذا وقد جاءت مواعيد مباريات المصري على النحو التالي:

مباراة الجولة الرابعة عشر: وتجمع بين المقاولون العرب والمصري وتقام على ستاد برج العرب في تمام الساعة السابعة مساء يوم الاثنين الموافق السادس والعشرين من فبراير الجاري.

مباراة الجولة الخامسة عشر: وتجمع بين المصري وسموحة وتقام على ستاد برج العرب في تمام الساعة السابعة مساء يوم الثلاثاء الموافق الخامس من مارس المقبل.

مباراة الجولة السادسة عشر: وتجمع بين زد والمصري وتقام على ستاد برج العرب في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء يوم الثلاثاء الموافق الثاني عشر من مارس المقبل.

مباراة الجولة السابعة عشر: وتجمع بين المصري والاتحاد السكندري وتقام على ستاد برج العرب في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء يوم الاثنين الموافق الأول من أبريل المقبل.

المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة: وتجمع بين المصري ومودرن فيوتشر وتقام على ستاد برج العرب في تمام الساعة الرابعة عصر يوم الخميس الموافق الحادي عشر من أبريل المقبل.

المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة: وتجمع بين سيراميكا كليوباترا والمصري وتقام على ستاد برج العرب في تمام الساعة الرابعة عصر يوم الأحد الموافق الرابع عشر من أبريل المقبل.

مباراة الجولة الثامنة عشر: وتجمع بين المصري والأهلي وتقام على ستاد برج العرب في تمام الساعة السابعة مساء يوم الجمعة الموافق التاسع عشر من أبريل المقبل، على أن تؤجل المباراة لموعد يحدد لاحقا في حالة تأهل الأهلي لدور الأربعة من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

مباراة الجولة التاسعة عشر: وتجمع بين فاركو والمصري وتقام على ستاد برج العرب في تمام الساعة السابعة مساء يوم الثلاثاء الموافق الثالث والعشرين من أبريل المقبل.

مباراة الجولة العشرون: وتجمع بين المصري والداخلية وتقام على ستاد برج العرب في تمام الساعة الرابعة عصر يوم الأحد الموافق الثامن والعشرين من أبريل المقبل.

مباراة الجولة الحادية والعشرون: وتجمع بين طلائع الجيش والمصري وتقام على ستاد برج العرب في تمام الساعة السابعة مساء يوم الاثنين الموافق السادس من مايو المقبل.

مباراة الجولة الثانية والعشرون: وتجمع بين المصري وبيراميدز وتقام على ستاد برج العرب في تمام الساعة السابعة مساء يوم السبت الموافق الحادي عشر من مايو المقبل.

مباراة الجولة الثالثة والعشرون: وتجمع بين البنك الأهلي والمصري وتقام على ستاد برج العرب في تمام الساعة السابعة مساء يوم الخميس الموافق السادس عشر من مايو المقبل.

مباراة الجولة الرابعة والعشرون: وتجمع بين المصري وانبي وتقام على ستاد برج العرب في تمام الساعة الرابعة عصر يوم الاثنين الموافق العشرين من مايو المقبل.

مباراة الجولة الخامسة والعشرون: وتجمع بين مودرن فيوتشر والمصري وتقام على ستاد برج العرب في تمام الساعة السابعة مساء يوم الأحد الموافق السادس والعشرين من مايو المقبل.

مباراة الجولة السادسة والعشرون: وتجمع بين الزمالك والمصري وتقام على ستاد برج العرب في تمام الساعة السابعة مساء يوم الاثنين الموافق السابع عشر من يونيو المقبل.

مباراة الجولة السابعة والعشرون: وتجمع بين المصري وسيراميكا كليوباترا وتقام على ستاد برج العرب في تمام الساعة السابعة مساء يوم الاحد الموافق الثالث والعشرين من يونيو المقبل.

مباراة الجولة الثامنة والعشرون: وتجمع بين الاسماعيلي والمصري وتقام على ستاد برج العرب في تمام الساعة السابعة مساء يوم الخميس الموافق السابع والعشرين من يونيو المقبل.

مباراة الجولة التاسعة والعشرون: وتجمع بين المصري والجونة وتقام على ستاد برج العرب في تمام الساعة السابعة مساء يوم الإثنين الموافق الأول من يوليو المقبل.

مباراة الجولة الثلاثون: وتجمع بين بلدية المحلة والمصري وتقام على ستاد برج العرب في تمام الساعة الرابعة عصر يوم الأحد الموافق السابع من يوليو المقبل.