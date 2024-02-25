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أحمد جودة - القاهرة - "اتفرج ببلاش دون اشتراك".. مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك وأبو سليم يلا شوت الجديدة | كأس الكونفدرالية 2024..في أمسية منتظرة وتاريخية، يتجه عشاق كرة القدم إلى ملعب ستاد 19 مايو 1956 في عنابة، الجزائر، لمشاهدة مواجهة نارية بين الزمالك المصري وفريق أبو سليم الليبي في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

تعد هذه المواجهة الأولى للمدرب البرتغالي جوزيه جوميز مع الزمالك، ويتطلع إلى ترك بصمته في الأداء الفني للفريق الأبيض، بينما يدخل الزمالك بثقة بعد تأهله الرسمي لدور ربع النهائي، يسعى الفريق لتحقيق الفوز وتأكيد صدارته في مجموعته.

مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك وأبو سليم

أبو سليم الليبي، في المركز الثاني بتسع نقاط، يسعى للمضي قدمًا في البطولة وإحداث مفاجأة أمام الزمالك الذي يحتل المركز الأول بعشر نقاط، تتصارع الفرق لتحقيق الانتصار وتحديد موقفها في مراحل البطولة القادمة.

بفارغ الصبر، يترقب عشاق الزمالك وأبو سليم هذا اللقاء المثير الذي سيحمل في طياته تشويقًا وندية، وسيكون له تأثير كبير على مسارهما في رحلة الكونفدرالية



موعد مباراة الزمالك وأبو سليم في الكونفدرالية



تنطلق صافرة مباراة الزمالك وأبو سليم في الجولة الخامسة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية، في تمام الساعة 6:00 مساء بتوقيت القاهرة، والساعة 7:00 مساء بتوقيت السعودية، والساعة 8:00 مساء بتوقيت الإمارات والساعة 4:00 مساء بتوقيت المغرب العربي، في المباراة المقرر اقامتها على ملعب 19 مايو بالجزائر بسبب عدم اعتماد ملعب أبو سليم في ليبيا من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.



ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية

ويدخل الفارس الأبيض مباراة اليوم بعدما ضمن التأهل رسميًا لدور ربع النهائي الكونفدرالية، حيث يبحث جوميز عن قيادة الزمالك لتحقيق الفوز وتأكيد صدارته للمجموعة الثانية التي تضم، سوار الغيني، أبو سليم الليبي وساجرادا الأنجولي.

وفي إطار حرص بوابة دوت الخليج الإلكترونية على تقديم كافة الخدمات التي يحتاجها المتابعين نستعرض لكم في السطور التالية ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية، والتي جاء على النحو التالي:

نادي الزمالك - المركز الأول - 10 نقاط

نادي أبو سليم الليبي - المركز الثاني - 9 نقاط

نادي ساجرادا الأنجولي - المركز الثالث - 4 نقاط

نادي سوار الغيني - المركز الرابع - دون نقاط

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأبو سليم في الكونفدرالية



من المقرر أن تذاع مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في الجولة الخامسة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية، عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري والوحيد للبطولة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام أبو سليم في الكونفدرالية



من المتوقع أن يبدأ البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك، مباراة أبو سليم بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: محمد عواد

في خط الدفاع: سيد نيمار - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - عمر جابر

في خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف روقا - يوسف أوباما

في خط الهجوم: مصطفي شلبي - أحمد مصطفى زيزو - ناصر منسي