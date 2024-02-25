نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكابوس لم ينتهي.. مستشفي ليفربول تستقبل إصابة جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبلت اليوم الأحد مستشفى ليفربول زائر جديد حيث انضم إليها اللاعب ريان جرافنبرخ، بعدما سقط على الأرض عقب تعرضه للإصابة وتم استبداله خلال المباراة المقامة حاليا ضد فريق تشيلسي، واستقبل الريدز إصابة جديدة ومازال الكابوس لم ينتهي.

وتقام حاليا المباراة التي ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة وعشاق كرة القدم حول العالم القمة التي تجمع بين فريق تشيلسي ضد نظيره ليفربول، والتي تقام على ملعب "ويمبلي"، في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين.

وفي هذه المباراة يسعى فريق تشيلسي لتحقيق لقب يريده هذا الموسم بعدما فشل في تحقيق أي لقب أو التأهل للبطولات الأوروبية، حيث أنه يحتل المركز العاشر في الدوري الإنجليزي، ويأمل في تحقيق هذه البطولة.

وعلى الجانب الأخر يريد فريق ليفربول، حجز مقعدا في تصدره في ترتيب الدوري الإنجليزي ويضم بطولة جديدة لخزينته.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد ليفربول

وتبث مباريات كأس الرابطة الإنجليزية في الشرق الأوسط عبر شاشة قنوات BEIN SPORTS القطرية.

معلق مباراة تشيلسي ضد ليفربول

وأسند اللقاء لصوت المعلق الرياضي حفيظ دراجي ليعلق على مواجهة تشيلسي ضد ليفربول عبر شاشة قنوات بي ان سبورت اتش دي 1.