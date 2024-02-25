نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هدف مرموش القاتل 90+ ينقذ آينتراخت فرانكفورت من الخسارة أمام فولفسبورج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت مباراة آينتراخت فرانكفورت وفولفسبورج بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الألماني في الموسم الحالي.

وبهذا النتيجة، يحتل آينتراخت فرانكفورت المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 36 نقطة بينما احتل فولفسبورج المركز الرابع عشر برصيد 25 نقطة.

أحداث مباراة آينتراخت فرانكفورت وفولفسبورج

بدأ فولفسبورج المباراة بالتهديف مبكرا في الدقيقة الثانية من عمر المباراة عن طريق ماكسينس لاكروا لاعب فولفسبورج الذي استقبل كرة عرضية داخل منطقة الجزاء بشكل رائع وسدد رأسية مثالية منخفضة داخل القائم الأيمن لمرمى كيفين تراب حارس فرانكفورت.

كاد عمر مرموش يسجل هدفين في الدقيقيتين 11 و12 من عمر المباراة، الفرصة الأولى عندما شتت عمر مرموش نجم أينتراخت فرانكفورت انتباه دفاع فولفسبورج وكاد يسجل رأسية من ارتفاع منخفض نحو منتصف المرمى لكن كوين كاستيلز حارس فولفسبورج تصدى للكرة بشكل رائع.

والفرصة الثانية عندما لعمر مرموش عندنا أهدر فرصة جيدة بعد أن صد دفاع فولفسبورج تمريرته داخل منطقة الجزاء لتخرج ركلة ركنية لآينتراخت فرانكفورت.

وفي الدقيقة الرابعة عشر، نجح آينتراخت فرانكفورت في تسجيل هدف التعادل عندما لعب هوغو إيكيتيكي دورًا حيويًا في بناء الهجمة ومرر الكرة إلى زميله فيليب ماكس الذي تغلب على كوين كاستيلز حارس فولفسبورج وسجل تسديدة رائعة في الزاوية اليسرى السفلية من مرماه.

في الدقيقة 36، سجل فولفسبورج ثاني أهدافه عن طريق كيفن بيرنس لاعب فولفسبورج بعد أن سدد رأسية من مسافة قريبة في الجانب الأيمن من مرمى فرانكفورت بعد تسيدة جيدة وتمريرة عرضية من زميله يواكيم مايله.

حاول لاعبو آينتراخت فرانكفورت تعديل النتيجة ولكنهم فشلوا لينتهي الشوط الأول بتقدم فولفسبورج بهدفين مقابل هدف لفرانكفورت.

في الشوط الثاني، واصل لاعبو فرانكفورت محاولاتهم لتعديل النتيجة وكاد عمر مرموش يسجل هدف التعادل في الدقيقة 67 ولكنه وقع في مصيدة التسلل.

قاد عمر مرموش فريقه آينتراخت فرانكفورت للتعادل عندما سجل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 92 عندما سدد تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء مرت بجوار حارس مرمى فولفسبورج لتسكن الشباك.

كما شن لاعبو فولفسبورج هجومهم على مرمى آينتراخت فرانكفورت وحاولوا تعزيز الهدفين ولكنهم لم يتمكنوا من تسجيل أية أهداف لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بين فولفسبورج وآينتراخت فرانكفورت بهدفين لكل منهما.