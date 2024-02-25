نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإسماعيلي يصل إلى الغردقة استعدادًا لمواجهة الجونة في دوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إلى مدينة الجونة منذ قليل وذلك ضمن برنامج الاستعداد للقاء فريقها غدا الاثنين لحساب الأسبوع الرابع عشر من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ورصدت عدسة المركز الإعلامي علامات الإصرار والتحفز على وجوه اللاعبين بغرض تحقيق نتيجة إيجابية وإسعاد الجماهير.

وخاض الفريق مرانه الختامي صباح اليوم قبل المغادرة استعدادا للمباراة التي ستقام باستاد الجونة في تمام الرابعة عصرا.

يسعى ايهاب جلال المدير الفني لنادي الإسماعيلي تحقيق الفوز على الجونة وحصد الثلاث نقاط للهروب من شبح الهبوط.

القناة الناقلة لمباراة الإسماعيلي والجونة في دوري نايل

تنقل مباراة الإسماعيلي والجونة ضمن لقاءات الجولة الرابعة عشر من منافسات دوري نايل على قناة أون تايم سبورت المالكة لحقوق مباريات دوري نايل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.