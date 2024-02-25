نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة إينتراخت فرانكفورت المقبلة بعد التعادل مع فولفسبورج في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يترقب جمهور آينتراخت فرانكفورت الألماني مباراة ناديهم المقبلة وذلك بعد التعادل مع فولفسبورج بهدفين لكل منهما وذلك ضمن منافسات مباريات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الألماني في الموسم الحالي.



ومن المقرر أن يواجه آينتراخت فرانكفورت نظيره هايدنهايم يوم السبت الموافق 2 مارس الحالي على ملعب فويت أرينا معقل هايدنهايم وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الألماني.



وتنطلق مباراة آينتراخت فرانكفورت وهايدنهايم في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا بتوقيت مصر والخامسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية والسادسة والنصف مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.



القنوات الناقلة لمباراة آينتراخت فرانكفورت وهايدنهايم في الدوري الألماني



يمكن للمتابعين مشاهدة المباراة التي تجمع بين أنتراخت فرانكفورت وهايدنهايم في الدوري الألماني على قناة بي إن سبورتس التي تملك الحقوق الحصرية الناقلة لمباريات الدوري الألماني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.