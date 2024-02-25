نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتجاه للأشواط الإضافية.. التعادل السلبي يحسم مباراة ليفربول ضد تشيلسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث المباراة الأصلية التي جمعت بين فريق تشيلسي ضد نظيره ليفربول بالتعادل السلبي، في المباراة التي ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة وعشاق كرة القدم حول العالم القمة التي تجمع بين الفريقين وتقام على ملعب "ويمبلي"، في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين.

أحداث مباراة تشيلسي وليفربول

انطلقت احداث الشوط الأول بإستحواذ وسيطرة من قبل فريق ليفربول ولكن اهدروا العديد من الأهداف المحققه، كما سعى فريق تشيلسي للتسجيل في شباك الفريق المنافس ولكن الحظ لم يحالفهم والعرضة وقفت أمام التسجيل.

وتوالت البطاقات الصفراء وأشهر الحكم بطاقتين صفراء للاعبي ليفربول وتشيلسي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وانطلق الشوط الثاني بإستحواذ وسيطرة من قبل الفريقين ولكن الحظ لم يحالفهم واتجه كل منهما إلى الأشواط الإضافية.

وفي هذه المباراة يسعى فريق تشيلسي لتحقيق لقب يريده هذا الموسم بعدما فشل في تحقيق أي لقب أو التأهل للبطولات الأوروبية، حيث أنه يحتل المركز العاشر في الدوري الإنجليزي، ويأمل في تحقيق هذه البطولة.

وعلى الجانب الأخر يريد فريق ليفربول، حجز مقعدا في تصدره في ترتيب الدوري الإنجليزي ويضم بطولة جديدة لخزينته.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد ليفربول

وتبث مباريات كأس الرابطة الإنجليزية في الشرق الأوسط عبر شاشة قنوات BEIN SPORTS القطرية.

معلق مباراة تشيلسي ضد ليفربول

وأسند اللقاء لصوت المعلق الرياضي حفيظ دراجي ليعلق على مواجهة تشيلسي ضد ليفربول عبر شاشة قنوات بي ان سبورت اتش دي 1.