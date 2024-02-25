نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. إصابة خطيرة لـ زيزو في مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تجري الآن أحداث الشوط الثاني من مباراة الزمالك أمام أبو سليم الليبي وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور مجموعات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

إصابة زيزو ضد أبو سليم

وتعرض أحمد زيرو لإصابة قوية في أنزل القدم ليخرج دون استكمال المباراة مع فريقه.

واستطاع الزمالك التقدم بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب، 19 مايو 1955 في مدينة عنابة الجزائرية.

ويعيش نادي الزمالك في حيرة مع الاصابات التي ضربت الفريق مؤخرا في الأوقات الأخيرة.

وفقد الزمالك الثنائي الونش، ومحمد عبد الشافي، بسبب الرباط الصليبي.

ويتواجد الزمالك على صبارة المجموعة ليواصل مشواره الايجابية أجل حصد اللقب للمرة الثانية في تاريخه.