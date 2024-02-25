نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بثنائية ناصر منسي.. الزمالك يتخطى أبو سليم الليبي بالكونفدرالية ويعزز صدارته لترتيب المجموعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تحقيق الفوز على نظيره فريق أبو سليم الليبي، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد، باستاد 19 مايو 1956 بمدينة عنابة الجزائرية ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جاء الهدف الأول لصالح أبناء ميت عقبة في وقت مكبر في الدقائق الأولى من أحداث الشوط الأول، عن طريق اللاعب ناصر منسي بعد مساعدة من عمر جابر، في الدقيقة 7 من عمر اللقاء.

فيما تمكن ناصر منسي من إحراز الهدف الثاني للزمالك، في الدقيقة 49 من أحداث الشوط الثاني، بعد كرة عرضية من ركلة ركنية من الطرف الأيمن لصالح الأبيض عن طريق شيكابالا، أبعدها حارس المرمى لتصل إلى منسي الذي سدد الكرة داخل الشباك.

بينما تمكن اللاعب إيهاب المقلس، من إحراز هدف تقليص الفارق لصالح فريق أبو سليم الليبي في الدقيقة 75 من عمر المباراة.

ترتيب الزمالك في مجموعته ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صدارة مجموعته في بطولة كأس الكونفدرالية برصيد 13 نقاط من أربعة انتصارات وتعادل.

1-الزمالك 13 نقاط.

2- أبو سليم الليبي 9 نقاط

3- ساجرادا الأنجولي 4 نقاط

4- سوار الغيني 0 نقاط.