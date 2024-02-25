نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أحداث وأهداف مباراة الزمالك ضد أبو سليم الليبي في الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره فريق أبو سليم الليبي، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد، باستاد 19 مايو 1956 بمدينة عنابة الجزائرية ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



وانتهى اللقاء بفوز أبناء ميت عقبة على نظيره فريق أبو سليم الليبي، بنتيجة هدفين مقابل هدف، سجل للزمالك ناصر منسي "هدفين"، وسجل للأخير إيهاب المقلس.



ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية ملخص أحداث وأهداف مباراة الزمالك ضد أبو سليم الليبي في الكونفدرالية.



جاء الهدف الأول لصالح أبناء ميت عقبة في وقت مكبر في الدقائق الأولى من أحداث الشوط الأول، عن طريق اللاعب ناصر منسي بعد مساعدة من عمر جابر، في الدقيقة 7 من عمر اللقاء.



فيما تمكن ناصر منسي من إحراز الهدف الثاني للزمالك، في الدقيقة 49 من أحداث الشوط الثاني، بعد كرة عرضية من ركلة ركنية من الطرف الأيمن لصالح الأبيض عن طريق شيكابالا، أبعدها حارس المرمى لتصل إلى منسي الذي سدد الكرة داخل الشباك.



بينما تمكن اللاعب إيهاب المقلس، من إحراز هدف تقليص الفارق لصالح فريق أبو سليم الليبي في الدقيقة 75 من عمر المباراة.



ترتيب الزمالك في مجموعته ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صدارة مجموعته في بطولة كأس الكونفدرالية برصيد 13 نقاط من أربعة انتصارات وتعادل.



جدير بالذكر أن الفارس الأبيض حسم التأهل إلى دور الثمانية من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية للموسم الحالي حيث يحلق في صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة.

