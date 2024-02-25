انت الأن تتابع خبر اتحاد الكرة يطالب نادي الوحدات بتوضيحات حول تصريحات رئيسه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خاطب اتحاد الكرة، نادي الوحدات رسميا، لطلب توضيحات وبيانات وحجج واقعية قانونية لتصريحات رئيس النادي بشار الحوامدة.

وفي التفاصيل، طالب الاتحاد من خلال اللجنة التأديبية، أمانة السر في نادي الوحدات بتوضيح للبيان الذي نشره موقع النادي الرسمي على الفيسبوك، وتصريحات رئيس النادي على برنامج حصاد الرياضية على القناة الرياضية الاردنية يوم 18 الشهر الحالي والتي اعتبرت مسيئة للاتحاد وأركان اللعبة في ظل الاتهامات التي حملها البيان وتصريحات الحوامدة.

وأكد الاتحاد ان يوم الثلاثاء المقبل سيكون موعدا نهائيا لاستلام تلك التوضيحات.

وكان الوحدات من خلال بيانه وتصريحات رئيس النادي قد حمل على الاتحاد ودائرة الحكام وكال لهما الاتهامات بسبب احتساب الحكم لركلتي جزاء لصالح فريق الحسين إربد أمام الوحدات في المباراة المؤجلة من الدوري.

وفي وقت سابق الاحد، أصدر رئيس نادي الوحدات بشار حوامدة توضيحاً حول مقالات وأخبار لمواقع صحفية رياضية تتحدث عن انتقاده لاعضاء الاتحاد الأردني لكرة القدم بشكل شخصي، وقال: "قرأت الكثير من المقالات والاخبار من مواقع صحفية رياضية تتحدث عن انتقادي لاعضاء الاتحاد الاردني لكرة القدم بشكل شخصي وهذا طبعا بهدف ترويجي لتلك الصفحات و المواقع، وهنا أؤكد أن انتقادي سواء كان سلبيا أم ايجابيا موجها للجان الاتحاد و خصوصا لجنة الحكام و التي تثبت يوما بعد يوم تحيزها الواضح لأندية على حساب أخرى وكذلك لجنة العقوبات و حتى المسابقات و الشواهد كثير و موثقة، أما توجيه الانتقاد لاشخاص فهي ليست من شيمنا و أخلاقنا وما نشر على بعض المواقع قد تم جره إلى شوك التأويل، وسنبقى مدافعين عن قضيتنا في نادي الوحدات و سنبقى نعمل بجد و إخلاص مهما كلف الثمن".