نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من أحمد سليمان بعد فوز الزمالك على أبو سليم الليبي والتأهل لدور الثمانية للكونفدرالية الإفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق في الجزائر على التوجه لغرفة خلع الملابس عقب انتهاء مباراة أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية من أجل تقديم التهنئة للاعبي الفريق والجهاز الفني بعد الفوز على أبو سليم الليبي.



وقال أحمد سليمان للاعبين: "سعداء بالتأهل كأول مجموعة ولم يسبق التأهل من دور المجموعات برصيد13 نقطة، ومازال أمامنا فرصة لزيادة رصيد النقاط".

أول تعليق من أحمد سليمان بعد فوز الزمالك على أبو سليم الليبي والتأهل لدور الثمانية للكونفدرالية الإفريقية



وأضاف: "لاعبو الزمالك أمامهم فرصة تاريخية في تلك البطولة، من أجل تحقيق المزيد من الأرقام الإيجابية، ولهم كل الدعم من مجلس إدارة النادي من أجل تحقيق اللقب".



وكان لاعبي القلعة البيضاء قد حققوا فوزًا غاليا على نظيره أبو سليم الليبي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 13 نقطة يتصدر بهم المجموعة ويتأهل لدور الثمانية.

