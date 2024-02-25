شاهد بالصور.. كيف احتفل محمد صلاح بكأس الرابطة مع ليفربول من أرض الملعب

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أحمد جودة - القاهرة - احتفل نجم ليفربول محمد صلاح مع زملاءه وتوجه إلى أرضية الملعب بعد انتهاء لقاء فريقه ضد تشيلسي والذي انتهى بفوز الريدز بهدف نظيف وتتويجه بكأس الرابطة الانجليزية للمرة العاشرة في تاريخه، في المباراة التي انتظرها عشاق الساحرة المستديرة وعشاق كرة القدم حول العالم القمة التي جمعت بين الفريقين واقيمت على ملعب "ويمبلي"، في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين.

وحرص محمد صلاح رغم خروجه من قائمة الفريق، على التواجد في المدرجات ودعم فريقه وعقب الانتهاء من المباراة توجه إلى زملاءه والمدير الفني وحرص على مصافحتهم مع الشعور بالسعادة في جو مليء بالسرور، لحصد كأس الرابطة الانجليزية.

كيف احتفل محمد صلاح بكأس الرابطة مع ليفربول من أرض الملعب

وانطلقت احداث الشوط الأول بإستحواذ وسيطرة من قبل فريق ليفربول ولكن اهدروا العديد من الأهداف المحققه، كما سعى فريق تشيلسي للتسجيل في شباك الفريق المنافس ولكن الحظ لم يحالفهم والعرضة وقفت أمام التسجيل.

وتوالت البطاقات الصفراء وأشهر الحكم بطاقتين صفراء للاعبي ليفربول وتشيلسي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وانطلق الشوط الثاني بإستحواذ وسيطرة من قبل الفريقين ولكن الحظ لم يحالفهم واتجه كل منهما إلى الأشواط الإضافية.

وعقب انطلاق المباراة الأشواط الإضافية نجح لاعب ليفربول في فك نحس المبارة التي لم يحالفها الحظ ونجح فإن ديك في تسجيل هدف في شباك تشيلسي في وقت الأشواط الإضافيه، وبهذه النتيجة حصل فريق الريدز على كأس الرابطة الانجليزية.



محمد صلاح

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