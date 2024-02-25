نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "ارتجاج في المخ".. إصابة خطيرة تضرب نجم الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض لاعب الأهلي لإصابة خطيرة، وذلك خلال مباراة الاتحاد السكندري، ضمن منافسات دوري الجمهورية مواليد 2003.

تفاصيل إصابة مصطفى أبو الخير

وأصيب مصطفى أبو الخير بارتجاج في المخ، خلال مباراة الاتحاد السكندري، ضمن الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لدوري الجمهورية للشباب.

وسقط لاعب خط وسط الأهلي أثناء المباراة في دقائقها الأخيرة على أرض الملعب، ليتم نقله بسيارة الإسعاف إلى المستشفى من أجل الإطمئنان على حالته الصحية.

وتحدث أحمد جلال مدرب فريق الأهلي مواليد 2003، عبر الصفحة الرسمية للنادي: "أصيب مصطفى أبو الخير خلال اللقاء، نتمنى له السلامة ويرجع إن شاء الله كويس".

وجدير بالذكر أن الأهلي كان قد فاز على نظيره الاتحاد السكندري بثلاثية مقابل هدف وحيد بركلات الترجيح، بعد التعادل سلبًا، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الأحد الموافق 25-2-2024، على ملعب المارد الأحمر بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لدوري الجمهورية للشباب، وذلك من أجل المنافسة على اللقب.