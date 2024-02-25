نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد كأس الرابطة الإنجليزية.. كم بطولة حققها محمد صلاح مع ليفربول؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصد النجم المصري محمد صلاح لقبه الثامن بقميص ليفربول، وذلك منذ انضمامه إلى صفوف الريدز قادما من روما الإيطالي، فى صفقة قدرت قيمتها ل42 مليون يورو.

ونجح ليفربول في تحقيق اللقب الغالي بعد الفوز على نظيره تشيلسي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب ويمبلي، ضمن منافسات نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

واستطاع فان دايك في الدقيقة "118" من عمر اللقاء ان يخطف هدف الفوز القاتل بضربة رأسية بعد عرضية من تسيميكاس من ضربة ركنية، لينجح الريدز في حصد لقب البطولة.

كم بطولة حققها محمد صلاح مع ليفربول؟

وبرفقة ليفربول نجح محمد صلاح فى حصد 8 ألقاب، حتى الآن، خلال مسيرته مع الريدز، وهي دوري أبطال أوروبا موسم 2018 - 2019، الدوري الإنجليزي موسم 2019 - 2020، السوبر الأوروبي موسم 2019 - 2020، كأس العالم للأندية 2020، كأس الاتحاد الإنجليزي 2022، كأس الرابطة الإنجليزية 2022، 2024، وكأس الدرع الخيرية 2023.

وحقق النجم المصري لقب كأس الرابطة الإنجليزية، للمرة الثالثة فى مسيرته، بعدما حصدها مرة مع تشيلسي فى عام 2015 ومع ليفربول فى عام 2022.

وجدير بالذكر أن فريق ليفربول، نجح في التتويج بكأس الرابطة الإنجليزية، برصيد 10 ألقاب، بينما فيمان حصد تشيلسي البطولة 5 مرات، بينما كان فريق مانشستر يونايتد بطل النسخة الأخيرة من البطولة.

