نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ريال مدريد الرسمي أمام إشبيلية في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق إشبيلية بعد قليل بستاد سنتياجو برنابيو في لقاء منتظر بينهم ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية

وتنطلق صافرة بداية مباراة ريال مدريد وإشبيلية مساء اليوم في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة والساعة 11:00 بتوقيت السعودية والدوحة و12:00 بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل ريال مدريد أمام إشبيلية

حراسة المرمى: لونين

خط الدفاع: فاسكيز، روديجر، ناتشو، ميندي.

خط الوسط: فالفيردي، تشواميني، كروس.

خط الهجوم: فينسيوس، رودريجو، دياز.

ترتيب ريال مدريد وإشبيلية

ويحتل الملكي المركز الأول بجدول ترتيب الليجا برصيد 62 نقطة بعد تحقيق 19 فوز و5 تعادلات وخسر مباراة بينما يأتي نظيره إشبيلية في المركز الخامس عشر برصيد 24 نقطة حيث فاز خلال 5 مباريات وتعادل بتسعة وهزم بأحد عشر لقاء.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وإشبيلية

تردد قناة bein sports 1

القمر: سهيل

التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 2/3.

