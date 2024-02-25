تشيلسي يحقق رقمًا سلبيًا بعد الخسارة أمام ليفربول في كأس الرابطة

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أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي رقمًا سلبيًا وذلك بعد الخسارة أمام فريق ليفربول في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية والذي كان اليوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من شهر فبراير الجاري.

تشيلسي يحقق رقمًا سلبيًا

وكان فريق تشيلسي قد تلقى الهزيمة على يد فريق ليفربول في الدقائق الأخيرة أمام فريق ليفربول بهدف دون رد عن طريق فان دايك بالتحديد في الدقيقة الـ119.

وبهذه النتيجة أصبح فريق تشيلسي أول نادي في تاريخ إنجلترا يخسر في 6 نهائيات محلية بشكل متتالي وعلى التوالي.

وخسر نادي تشيلسي نهائي كأس الرابطة أمام مانشستر سيتي ثم الخسارة أمام آرسنال في نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي وبعدها وبنفس البطولة يخسر أمام ليستر سيتي.

وتستمر أرقام تشيلسي السيئة حث خسر أمام ليفربول في نهائي كأس الرابطة منذ موسمين وأمام ليفربول في نهائي كأس الإتحاد واليوم الخسارة أمام ليفربول في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.