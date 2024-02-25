إنتر ميلان يكتسح ليتشي برباعية نظيفة في الدوري الإيطالي

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أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان، في تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره فريق ليتشي، برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي في موسمه الحالي.

أحداث مباراة إنتر ميلان وليتشي

وبدأت الدقائق الأولى من أحداث الشوط الأول من مباراة إنتر ميلان ضد ليتشي، بضغط وسيطرة كبيرة من الجانب الهجومي، من لاعبي العملاق الإيطالي، لحسم المباراة مبكرا.

وفي الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول، سجل اللاعب لاوتارو مارتينيز مهاجم فريق إنتر ميلان، الهدف الأول لصالح فريقه، بعد تسديدة قوية.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة ليتشي ضد إنتر ميلان، بتقدم الأخير بهدف دون رد.

ومع أحداث الشوط الثاني، أضاف اللاعب فراتيسي نجم فريق إنتر ميلان الهدف الثاني عند الدقيقة 54.

ونجح لاوتارو مارتينيز مرة أخرى، في تسجيل الهدف الثالث لصالح فريق إنتر ميلان والثاني له في الدقيقة 56 من عمر الشوط الثاني.

ثم أحرز اللاعب دي فريج الهدف الرابع لصالح فريق إنتر ميلان، عند الدقيقة 67 من أحداث الشوط الثاني، من تسديدة مباشرة على المرمى.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد فريق إنتر ميلان إلى صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي هذا الموسم برصيد 66 نقطة، بينما توقف رصيد ليتشي عند المركز الرابع عشر بجدول الترتيب برصيد 24 نقطة.