ليفربول يتوج بطلاً لكأس الرابطة
توّج فريق ليفربول بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم للمرة العاشرة في تاريخه، عقب فوزه على تشيلسي بهدف نظيف في المباراة النهائية يوم الأحد.
وظل التعادل السلبي قائما حتى الدقيقة 117 عندما نجح فان دايك في خطف هدف الفوز في الوقت الذي كان يتأهب فيه الفريقان لنهاية المباراة بالتعادل السلبي والاحتكام لركلات الترجيح.
وشهد الوقت الأصلي للمباراة إلغاء هدف لكل فريق بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد.
ويعد هذا اللقب، العاشر لليفربول في كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين، والأول منذ عام 2022، عندما فاز "الريدز" بلقبي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة على تشيلسي أيضاً.
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