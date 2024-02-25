انت الأن تتابع خبر هل تم إيقاف الحكم الصيني الذي أغضب الأردنيين .. توضيح والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يتساءل الجمهور الأردني، والكثير من المهتمين بالشأن الرياضي، حول الانباء التي تم تداولها مؤخراً حول إيقاف الحكم الصيني ما نينغ، الذي أدار مباراة نهائي كأس آسيا بين الأردن وقطر.

وفي التفاصيل، تداولت بعض وسائل الإعلام، خبر مفاده أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أعلن عن إيقاف الحكم الصيني، وحرمانه من المشاركة في تحكيم نهائيات كأس العالم 2026، بعد قرار لجنة الانضباط في الفيفا بمعاقبة الحكم على خلفية أخطائه في مباراة نهائي كأس آسيا.

الا ان هذا الخبر لم يتم ذكره بشكل رسمي، ولم يُنشر على الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم، والاتحاد الآسيوي.

الجدير بالذكر ان الحكم الصيني أغضب الجماهير الأردنية خلال تحكيمه المباراة النهائية من كأس آسيا أمام قطر، حيث احتسب 3 ركلات جزاء لصالح الفريق القطري، لتنتهي المباراة بنتيجة 3 - 1 لصالح قطر، وتتويج العنابي، فيما حصل النشامى على المركز الثاني للمرة الأولى في تاريخه.