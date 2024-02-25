نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوزيه جوميز: سعيد بقدرتنا على خلق فرص تهديفية كثيرة.. وحذرت لاعبي الزمالك من هذا الأمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن فريقه كان يستطيع حسم لقاء أبو سليم الليبي من الشوط الأول للمباراة.

أول تعليق من جوزيه جوميز بعد فوز الزمالك

وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "تحكمنا في المباراة وسعيد جدا من طريقة لعب الفريق في الشوط الأول، ونجحنا في خلق العديد من الفرص، وعندما تسنح لك الفرصة للتسجيل لا بد من استغلالها لقتل المباراة".

وتابع جوميز:" كنا نعلم أن فريق أبو سليم الليبي مميز جدًا في الكرات الثابتة ورميات التماس الطويلة، والمباراة كانت بين فريقين لكل منهما طريقته، ولكننا نجحنا في فرض أسلوبنا".

وقال المدير الفني:" سعيد بقدرتنا على خلق فرص تهديفية كثيرة خاصة في الشوط الأول، وأهدرنا الكثير من الفرص وهذا حدث من قبل أمام الإسماعيلي في الدوري وعلينا أن نتدارك الأمر".

وقال جوزيه جوميز:" حذرت اللاعبين بالفعل من الكرات الثابتة لفريق أبو سليم الليبي، ورميات التماس الطويلة وهو ماحدث في كرة هدف الفريق المنافس، وتراجعنا في أخر ٢٥ دقيقة تقريبا، وأتحمل مسؤولية ذلك لأنني أجريت 4 تغييرات مرة واحدة، وهذا يحتاج وقت كي يدخل اللاعبون اجواء اللقاء".

واختتم المدير الفني تصريحاته قائلا:" في الأدوار المقبلة سنواجه منافسين أقوى وعلينا التركيز بصورة أكبر وعدم إهدار هذا الكم من الفرص ".

وكان فريق الزمالك حقق فوزًا غاليا على نظيره أبو سليم الليبي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 13 نقطة يتصدر بهم المجموعة ويتأهل لدور الثمانية.