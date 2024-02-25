نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعادل السلبى يحسم مباراة الاتحاد السكندري والبنك الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الأول لكرة القدم الاتحاد السكندرى مع نظيره البنك الأهلى دون أهداف فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز.

وبهذة النتيجة يرتفع رصيد الاتحاد السكندرى إلى ٢٠ نقطة والبنك الأهلى إلى ١٢ نقطة.

جاءت المباراة حماسية سريعه سيطر الاتحاد السكندرى على معظم فترات الشوط الأول ولاحت له اكثر من فرصه للتهديف عن طريق مورساليفو، بواتنج، عمرو صالح إلا إنه لم ينجح في ترجمه سيطرته إلى اهداف خاصه فى ظل التألق الغير عادى لمحمد أبو جبل حارس البنك الأهلى بينما لاحت للفريق الضيف فرصه ثانيه واحده عن طريق محمد هلال تصدى لها حارس الاتحاد السكندرى لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى.

وفى الشوط الثاني واصل الاتحاد السكندرى سيطرته فى منتصف الملعب وحاول تهديد مرمى البنك الأهلى دون جدوى وكاد بواتنج مهاجم الفريق الأخضر أن يحسم المباراة لفريقه في الوقت بدل الضائع إلا أنه أهدرها لتنتهى المباراة بالتعادل السلبى.

