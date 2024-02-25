تقييم تريزيجيه في مباراة طرابزون سبور وأضنه دمير في الدوري التركي

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أحمد جودة - القاهرة - قاد الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي طرابزون سبور فريقه من تحقيق الفوز على حساب فريق أضنه دمير سبور في إطار منافسات بطولة الدوري التركي.

تقييم تريزيجيه في مباراة طرابزون سبور وأضنه دمير

وسجل محمود حسن تريزيجيه هدف الفوز في شباك فريق أضنه في المواجهة التي كانت اليوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من شهر فبراير الجاري في الجولة السابعة والعشرين.

وحصل محمود حسن تريزيجيه على تقييم 8 من 10 وذلك حسب شبكة "سوفا سكور" والذي يعتبر هو الأعلي بين جميع لاعبي الفريقين بين طرابزون وأضنه.

ولمس تريزيجيه الكرة في مباراة اليوم 53 مرة وبلغت الدقة في التصويبات إلى نسبة 82% حيث صوب 28 مرة وأجاد في 23 مرة