رونالدو وتاليسكا يقودان النصر للفوز أمام الشباب بثلاثية في دوري روشن السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في تحقيق الفوز أمام نظيره الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب "الأمير فيصل بن فهد"، وذلك في إطار الجولة الـ21 من بطولة دوري روشن السعودي 2023-2024.

ويحتل العالمي بعد هذا الفوز وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 52، بعد الفوز في سبعة عشر مباراة والتعادل في لقاء وخسارة ثلاث مباريات، فيما يحتل الليوث المركز الحادي عشر برصيد 24 نقطة، بعد الفوز في ست مباريات والتعادل في مثلهم وخسارة تسعة لقاءات.

أحداث مباراة النصر والشباب في دوري روشن السعودي

ألغى حكم اللقاء هدفًا لصالح النصر في الدقيقة 10 بداع التسلل على ساديو ماني قبل تسجيله للهدف.

وسجل كريستيانو رونالدو أول أهداف اللقاء لصالح النصر في الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول عن طريق ركلة جزاء، تحصل عليها ساديو ماني، نفذها رونالدو بتسديدة قوية، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وتعادل يانيك كاراسكو لصالح الشباب في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول وتحديدًا عند الدقيقة 8+45، عن طريق ركلة جزاء، تحصل عليها كارلوس جونيور، نفذها كاراسكو بتسديدة قوية، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وأحرز أندرسون تاليسكا الهدف الثاني لصالح النصر في الدقيقة 47، بعد تمريرة من أوتافيو دا سيلفا إلى زميله تاليسكا الذي استقبلها بقدمه اليسرى ثم سدد كرة أرضية بنفس القدم من على حدود منطقة الجزاء، لم يتمكن الحارس محمد العبسي من إبعادها لترطم بيده وتسكن الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وأهدر مارسيلو بروزوفيتش انفرادًا تامًا بمرمى الشباب في الدقيقة 63، بعد تمريرة رائعة من أوتافيو دا سيلفا، جعلت زميله بروزوفيتش في حالة انفراد ثم سدد الأخير كرة ضعيفة من خارج منطقة الجزاء ليتمكن الحارس محمد العبسي من إمساكها.

وتمكن كارلوس جونيور من تسجيل الهدف الثاني والتعادل لصالح الشباب في الدقيقة 67، بعد عرضية أرضية من حبيب ديالو من جهة يمين منطقة الجزاء إلى داخل منطقة الـ6 ياردات، قابلها جونيور بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

واستطاع أندرسون تاليسكا أن يحرز الهدف الثالث لصالح النصر في الدقيقة 86، بعد تمريرة بينية من عبد الله الخيبري إلى تاليسكا الذي توغل بالكرة إلى داخل منطقة الجزاء، ثم سدد كرة أرضية، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وتحصل عبد الله رديف لاعب الشباب على بطاقة صفراء ثانية ليُطرد من اللقاء عند الدقيقة 12+90.