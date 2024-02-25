نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة النصر القادمة بعد الفوز أمام الشباب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي"، موعد مباراة النصر القادمة بعد الفوز أمام الشباب بنتيجة 3-2 في المواجهة القوية التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب "الأمير فيصل بن فهد" في الجولة الـ21 من الدوري السعودي.

موعد مباراة النصر القادمة بعد الفوز أمام الشباب في الدوري السعودي

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره الحزم يوم الخميس المقبل 29-2-2024 على ملعب "الأول بارك"، وذلك في إطار الجولة الثانية والعشرين من بطولة دوري روشن السعودي.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة النصر والحزم يوم الخميس المقبل في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر صباحًا بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الحزم في الدوري السعودي

يمكنكم مشاهدة مباراة النصر ضد الحزم مساء الخميس المقبل، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة دوري روشن السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC 1HD.

