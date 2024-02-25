نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أبو تريكة يوجه طلب لـ محمد صلاح بعد تجدد الإصابة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه محمد أبو تريكة نجم الكرة المصرية السابق طلب عاجل إلى محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول وذلك بعد غيابه عن مواجهة اليوم ضد تشيلسي في نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

تصريحات أبو تريكة تجاه صلاح

وحقق فريق ليفربول الفوز على حساب فريق تشيلسي بهدف دون رد عن طريق فيرجيل فان دايك في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وغاب محمد صلاح عن مواجهة اليوم بعد أن تجددت الإصابة في المشاكل العضلية والتي غاب على آثرها عن مباراة لوتون تاون الأخيرة في الدوري الإنجليزي واليوم أمام تشيلسي.

أكد أبو تريكة أن عودة صلاح بعد الإصابة ستكون مهمة للغاية لفريق ليفربول، لكنه أشار إلى ضرورة عدم التعجل في العودة إلى المباريات بعد الإصابات العضلية، مشيرًا إلى أن أسلوب لعب صلاح يعتمد بشكل كبير على السرعة، وبالتالي يحتاج إلى لياقة بدنية كاملة.

وختم أبو تريكة تصريحه بالتمنيات بسرعة عودة صلاح إلى الملاعب، مع التأكيد على دوره البارز كنجم في ليفربول والدوري الإنجليزي، معربًا عن ثقته في أن عودته ستمنح الفريق دفعة إيجابية في المنافسات المقبلة.