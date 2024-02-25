نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أهداف مباراة إنتر ميلان ضد ليتشي في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان، فوزًا عريضا على نظيره فريق ليتشي، برباعية نظيفة في اللقاء الذي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي في موسمه الحالي.

أهداف مباراة إنتر ضد ليتشي في الدوري الإيطالي

وسجل عند الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول، المهاجم لاوتارو مارتينيز لاعب فريق إنتر ميلان، الهدف الأول لصالح فريقه، بعد تسديدة قوية.

ثم نجح اللاعب فراتيسي نجم فريق إنتر ميلان في تسجيل الهدف الثاني لصالح العملاق الإيطالي عند الدقيقة 54.

وأضاف لاوتارو مارتينيز الهدف الثالث لصالح فريق إنتر ميلان في الدقيقة 56 من عمر الشوط الثاني.

وسجل دي فريج الهدف الرابع لصالح فريق إنتر ميلان، عند الدقيقة 67 من أحداث الشوط الثاني، من تسديدة مباشرة على المرمى.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد فريق إنتر ميلان إلى صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي هذا الموسم برصيد 66 نقطة، بينما توقف رصيد ليتشي عند المركز الرابع عشر بجدول الترتيب برصيد 24 نقطة.