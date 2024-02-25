نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل جيرونا أمام رايو فاليكانو في الدوري الإسباني 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر ميتشل سانشيز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي جيرونا، على تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة رايو فاليكانو، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني 2024.

موعد مباراة جيرونا ضد رايو فاليكانو



يلتقى جيرونا على معلبه " مونتيليفي" ووسط جماهيره مع ضيفه فاليكانو، مساء، غدًا، الإثنين الموافق 26 فبراير 2024 ضمن منافسات الجولة الـ26 من الليجا الإسبانية، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة وفلسطين، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

تشكيل جيرونا المتوقع أمام رايو فاليكانو

حراسة المرمى: باولو جازانيجا.

خط الدفاع: أرناو مارتينيز، خوانبي لوبيز، إريك جارسيا، ميجيل جوتيريز.

خط الوسط: أليكس جارسيا، إيفان مارتين، يانخيل هيريرا.

خط الهجوم: أرتيم دوفبيك، سافيو موريرا، فيكتور تسيهانكوف.

ويحتل جيرونا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم برصيد 56 نقطة وفي حال فوزه سيقفز إلى المركز الثاني الذي يحتله برشلونة، فيما يتواجد رايو فاليكانو في المرتبة الرابع عشر برصيد 25 نقطة.