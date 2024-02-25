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أحمد جودة - القاهرة - عاجل | محمد أبو تريكة يسخر من فريق ليفربول ويصفه بـ "فرقة الأطفال"..ويوجه نصيحة نارية لـ محمد صلاح..توج فريق ليفربول بلقب بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمرة العاشرة فى تاريخه، على حساب نظيره فريق تشيلسي، بنتيجة هدف دون رد، وذلك فى المباراة التى أقيمت على ملعب "ويمبلي"، في نهائى بطولة "كأس كاراباو"، وسجل هدف فوز الريدز اللاعب فان دايك هدف الفوز فى الدقيقة 118 من اللقاء.

وأحرز رحيم سترلينج هدفا لصالح تشيلسي ضد ليفربول لكن ألغاه الحكم بداعى التسلل فى الدقيقة 33 من عمر المباراة، كما سجل فان دايك هدفا للريدز، لكن تم إلغاؤه بعد الرجوع لتقنية الفيديو بداعى التسلل أيضا.

محمد أبو تريكة يسخر من فريق ليفربول

سخر نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق والمحلل الرياضي محمد أبو تريكة، من فريق ليفربول اليوم رغم تتويجه بلقب بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، ووجه أبو تريكة نصيحة نارية إلى اللاعب الدولي المحترف في صفوف ليفربول محمد صلاح، وذلك بعد غيابه عن مباراة اليوم ضد تشيلسي في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية.



وغاب محمد صلاح عن مباراة اليوم، بعدما تجدد شعوره بمشكلة عضلية، والتي أجبرته على الغياب عن مواجهة لوتون تاون يوم الأربعاء الماضي في الدوري الإنجليزي، وجاء ذلك بعد عودة محمد صلاح من الإصابة التي تعرض لها مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا، الشهر الماضي.



وشارك محمد صلاح خلال مواجهة برينتفورد، الأسبوع الماضي، في الدوري الإنجليزي ولكن يبدو أن الإصابة تجددت لديه مرة أخرى.

تصريحات أبو تريكة عن محمد صلاح

وقال أبو تريكة في تصريحات خلال الاستوديو التحليلي لشبكة "بي إن سبورتس" القطرية: "عودة محمد صلاح ستكون مميزة مع ليفربول بعد إصابته، هو لا يمتلك الخبرة على صعيد الإصابات لأنه لا يتعرض لذلك كثيرًا، ومن ثم يتعجل أحيانًا في العودة".

وأضاف: "الإصابات العضلية تحتاج إلى فترة راحة أطول وعدم التعجل في العودة، كما أن أسلوب لعب محمد صلاح يعتمد على (السبرنت)، ومن ثم يجب أن تكون في كامل لياقتك البدنية".

محمد أبو تريكة: محمد صلاح من نجوم الدوري الإنجليزي

وواصل: "نأمل عودة محمد صلاح لأنه من نجوم ليفربول والدوري الإنجليزي، على مستوى التسجيل والصناعة، أعتقد أن عودة صلاح مع باقي اللاعبين ستجعلنا نرى ليفربول آخر غير فرقة الأطفال التي رأيناها اليوم، ورغم ذلك حصلوا على اللقب".