نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة النصر ضد الشباب اليوم الأحد 25-2-2024 في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل أحداث مباراة النصر والشباب بفوز العالمي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب "الأمير فيصل بن فهد"، ضمن منافسات الأسبوع الواحد والعشرين من الدوري السعودي.

أهداف مباراة النصر ضد الشباب في الدوري السعودي

افتتح كريستيانو رونالدو أول أهداف اللقاء لصالح النصر في الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول عن طريق ركلة جزاء، تحصل عليها ساديو ماني، نفذها رونالدو بتسديدة قوية، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وتعادل يانيك كاراسكو لصالح الشباب في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول وتحديدًا عند الدقيقة 8+45، عن طريق ركلة جزاء، تحصل عليها كارلوس جونيور، نفذها كاراسكو بتسديدة قوية، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وأحرز أندرسون تاليسكا الهدف الثاني لصالح النصر في الدقيقة 47، بعد تمريرة من أوتافيو دا سيلفا إلى زميله تاليسكا الذي استقبلها بقدمه اليسرى ثم سدد كرة أرضية بنفس القدم من على حدود منطقة الجزاء، لم يتمكن الحارس محمد العبسي من إبعادها لترطم بيده وتسكن الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وتمكن كارلوس جونيور من تسجيل الهدف الثاني والتعادل لصالح الشباب في الدقيقة 67، بعد عرضية أرضية من حبيب ديالو من جهة يمين منطقة الجزاء إلى داخل منطقة الـ6 ياردات، قابلها جونيور بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وسجل أندرسون تاليسكا الهدف الثالث لصالح النصر في الدقيقة 86، بعد تمريرة بينية من عبد الله الخيبري إلى تاليسكا الذي توغل بالكرة إلى داخل منطقة الجزاء، ثم سدد كرة أرضية، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.