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أحمد جودة - القاهرة - محمد أبو تريكة: كرة القدم بالروح والشباب ليست بالأموال..ومباراة اليوم درس لليفربول

عاجل | “روح الشباب توجت الريدز”..تعليق ناري من محمد أبو تريكة على تتويج ليفربول بكأس الرابطة الإنجليزية..حرص محمد أبو تريكة نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق والمحلل الفني الحالي، على توجيه رسالة إلى يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول بعد الفوز على تشيلسي، والتتويج ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

وقال أبو تريكة في تصريحات تلفزيونية بفضائية "بي إن سبورتس": "كرة القدم بالروح والشباب ليست بالأموال فقط..أعتقد أن مباراة اليوم درس لليفربول رغم غياب 11 لاعبًا ولكن روح الشباب توجت ليفربول".

محمد أبو تريكة يمدح يورجن كلوب

وتابع محمد أبو تريكة تصريحاته موجه نصحية إلى يورجن كلوب قائلًا: "فكر مرة ثانية يا كلوب، سنشتاق إليك.. يجب أن تفكر مرة أخرى في مغادرة الليفر".

واستكمل محمد أبو تريكة حديثه قائلًا: "سنفتقد كلوب الذي لا يستسلم، لو كان مدربًا غيره مع هذا الكم من الاصابات والغيابات سيجد الحجة جاهزة في مواجه فريق المليار..سيناريو ممتاز للشباب الصغير ودرس كبير".

محمد أبو تريكة يعلق على إصابة محمد صلاح



علق محمد أبو تريكة على إصابة محمد صلاح قائلًا: "عودة محمد صلاح ستكون مميزة مع ليفربول بعد إصابته، هو لا يمتلك الخبرة على صعيد الإصابات لأنه لا يتعرض لذلك كثيرًا، ومن ثم يتعجل أحيانًا في العودة".

وأضاف: "الإصابات العضلية تحتاج إلى فترة راحة أطول وعدم التعجل في العودة، كما أن أسلوب لعب محمد صلاح يعتمد على (السبرنت)، ومن ثم يجب أن تكون في كامل لياقتك البدنية".

محمد أبو تريكة: محمد صلاح من نجوم الدوري الإنجليزي

وواصل: "نأمل عودة محمد صلاح لأنه من نجوم ليفربول والدوري الإنجليزي، على مستوى التسجيل والصناعة، أعتقد أن عودة صلاح مع باقي اللاعبين ستجعلنا نرى ليفربول آخر غير فرقة الأطفال التي رأيناها اليوم، ورغم ذلك حصلوا على اللقب".

نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي في كأس الرابطة الإنجليزية



توج فريق ليفربول اليوم بلقب كأس الرابطة الإنجليزية للمرة العاشرة فى تاريخه، على حساب نظيره فريق تشيلسي، بنتيجة هدف دون رد، وذلك فى المباراة التى أقيمت على ملعب "ويمبلي"، في نهائى بطولة "كأس كاراباو"، وسجل هدف فوز الريدز اللاعب فان دايك هدف الفوز فى الدقيقة 118 من اللقاء.

وأحرز رحيم سترلينج هدفا لصالح تشيلسي ضد ليفربول لكن ألغاه الحكم بداعى التسلل فى الدقيقة 33 من عمر المباراة، كما سجل فان دايك هدفا للريدز، لكن تم إلغاؤه بعد الرجوع لتقنية الفيديو بداعى التسلل أيضا.