تشكيل الهلال أمام الاتفاق في دوري روشن السعودي 2024.. خط هجوم كاسح

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أحمد جودة - القاهرة - استقر البرتغالي خورخي خيسوس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، على تشكيل فريقه التي ستدخل مواجهة الاتفاق، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين من دوري روشن السعودي 2024.

موعد مباراة الهلال ضد الاتفاق



يلتقى الزعيم مع مضيفه الاتفاق، غدًا، الإثنين الموافق 26 فبراير 2024 على ملعب "عبد الله الدبل"، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري السعودي للمحترفين، وتبدأ المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة وفلسطين، والخامسة بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة.

تشكيل الهلال المتوقع أمام الإتفاق

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: سعود عبد الحميد – علي البليهي – كوليبالي – ياسر الشهراني

خط الوسط: روبين نيفيز – محمد كنو – ميشيل ديلجادو

خط الهجوم: سالم الدوسري – ألكسندر ميتروفيتش – مالكوم



ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 56 نقطة، بينما يتواجد الاتفاق في المركز الثامن الثامنة برصيد 28 نقطة.