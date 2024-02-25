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أحمد جودة - القاهرة - رسميا .. توت عنخ أمون يخطف بطاقة التأهل للقسم الثانى

نجح الفريق الكروى الأول بنادى توت عنخ امون فى التأهل لدورى القسم الثانى ' ب ' وذلك بعد نجاحه فى تحقيق الفوز فى مباراته امام ضيفه مركز شباب سمسطا بنتيجة 7/1 بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب الأسيوطي.

وحجز توت عنخ امون مقعدا بدورى القسم الثانى بعد صدارة المجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث برصيد 46 نقطة وبفارق 10 نقاط عن بنى سويف الرياضى وصيف المجموعة وقبيل انتهاء المسابقة باسبوعان.



وكانت منافسات الجولة 16 بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث بالمجموعة التى تضم فرق محافظات الفيوم وبنى سويف قد أختتمت اليوم حيث تعادل سلبيا مركز شباب الفيوم امام ضيفه نادى بنى سويف الرياضى بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب الساحة، ليرتفع رصيد مركز شباب الفيوم للنقطة 19 فيما ارتفع رصيد بنى سويف للنقطة 36 .

وسقط نادى مطرطارس فى فخ الخسارة بنتيجة 5/3 أمام شقيقه مركز شباب سنورس، ليتوقف رصيد مطرطارس عند 9 نقطة فيما ارتفع رصيد سنورس للنقطة 32 نقطة.



فيما كان قد سقط مركز شباب ابشواى فى فخ الخسارة بنتيجة 3/1 أمام شقيقه نادى أهلى الغرق بملعب مركز شباب الفيوم، ليتوقف رصيد مركز شباب ابشواى عند 20 نقطة فيما ارتفع نادى اهلى الغرق للنقطة 23.

وتعادل سلبيا نادى ابو كساة أمام شقيقه مركز شباب اطسا بملعب مركز شباب سنورس، ليرتفع رصيد ابو كساة للنقطة 12 فيما ارتفع رصيد اطسا للنقطة 9.

جدول ترتيب المجموعة:

1 - نادى توت عنخ امون 46 نقطة.

2 - نادى بنى سويف 36 نقطة.

3 - مركز شباب سنورس 32 نقطة.

4 - نادى اهلى الغرق 22 نقطة.

5 - مركز شباب ابشواى 20 نقطة.

6 - مركز شباب الفيوم 19 نقطة.

7 - مركز شباب سمسطا 18 نقطة.

8 - نادى ابو كساة 12 نقطة.

9 - مركز شباب اطسا 9 نقاط.

10 - نادى مطرطارس 9 نقاط.