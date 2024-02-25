نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد عودة بعثة الزمالك من الجزائر بعد مواجهة أبو سليم الليبي في الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز موعد مغادرة البعثة لمدينة عنابة الجزائرية، عقب مواجهة أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية.

وقرر الجهاز الفني مغادرة الجزائر في الواحدة صباح غدًا الاثنين بتوقيت مصر، على متن طائرة خاصة في طريقها إلى القاهرة.

وكان فريق الزمالك حقق فوزًا غاليا على نظيره أبو سليم الليبي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 13 نقطة يتصدر بهم المجموعة ويتأهل لدور الثمانية.

ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية الإفريقية

1-الزمالك 13 نقاط.

2- أبو سليم الليبي 9 نقاط

3- ساجرادا الأنجولي 4 نقاط

4- سوار الغيني 0 نقاط.