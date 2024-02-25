تشكيل اتحاد جدة أمام الوحدة في دوري روشن السعودي 2024.. بنزيما يقود الهجوم

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أحمد جودة - القاهرة - استقر الأرجنتيني جاياردو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، على تشكيل فريقه الذي سيواجه الوحدة، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين من بطولة دوري روشن السعودي 2024.

موعد مباراة الاتحاد ضد الوحدة



يلتقى الاتحاد مع ضيفه الوحدة، مساء، غدًا، الإثنين الموافق 26 فبراير 2024 على ملعب "الجوهرة المشعة" ضمن منافسانت الجولة الـ26 من الدوري السعودي للمحترفين، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة بتوقيت فلسطين والقاهرة، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

ويحتل الاتحاد المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشنم السعودي للمحترفين برصيد 35 نقطة، بينما يتواجد الوحدة في المركز التاسع برصيد 26 نقطة.